Ballando con le stelle le pagelle della quinta puntata | Alan Friedman vero trash 5 Sonia Bruganelli punta sulle lacrime 6

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nel corso dellete, in diretta sui social e nelle trasmissioni di commento dei giorni successivi Il protagonista dell’edizione dicon le2024, in tutte le sue declinazioni, è sempre e solo lui:. La strampalata esibizione del giornalista ha fatto scatenare la giuria. E lo scontro è proseguito con l’arrivo dell’altra grande protagonista (nel bene e nel male) di quest’anno,. Cosa è successo nelladi sabato 26 ottobre del dancing show condotto da Milly Carlucci., cosìda fare il giro. Voto: 5 Per la prima volta nella storia dicon lel’orchestra si ritrova a dover cantare in coreano. Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare Gangnam Style, la hit da milioni di spettatori su YouTube, nel programma e ancor meno se la si sarebbe attesa ballata dal serioso e distinto giornalista