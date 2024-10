Auto sbanda e si ribalta: paura per due ragazzi (Di domenica 27 ottobre 2024) Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di sabato 26 ottobre in via Europa a Salò, a causa di un incidente dalla dinamica spaventosa. Coinvolta un'Auto che, per cause da accertare, ha finito per ribaltarsi, capovolgendosi completamente, lungo la carreggiata.La chiamata ai soccorsi è Bresciatoday.it - Auto sbanda e si ribalta: paura per due ragazzi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Attimi disi sono vissuti nel pomeriggio di sabato 26 ottobre in via Europa a Salò, a causa di un incidente dalla dinamica spaventosa. Coinvolta un'che, per cause da accertare, ha finito perrsi, capovolgendosi completamente, lungo la carreggiata.La chiamata ai soccorsi è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti nella notte, due giovani feriti: 28enne sbanda con l'auto e centra un palo, ragazzo di 23 anni si capotta sulla rotonda - SILEA (TREVISO) - Raffica di incidenti nella notte sulle strade della Marca: tre auto schiantate in poche ore. Una si è capottata su una rotonda. Il bilancio è di ... (ilgazzettino.it)

Stefano Zilli muore a 37 anni nell'auto ribaltata: sbanda nella notte e piomba contro un muretto - ARTEGNA (UDINE) - Incidente mortale nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre in via Nazionale ad Artegna, in provincia di Udine. Un uomo di ... (msn.com)

Incidente Auto sbanda e si ribalta a Massagno - Intorno alle 19.00 di questa sera (sabato) un uomo alla guida di una BMW con targa ticinese ha perso il controllo del veicolo mentre si trovava sulla rampa che da Massagno conduce alla rotonda della V ... (bluewin.ch)

Sbanda con l’auto e si ribalta: donna incastrata. Pompieri tagliano il parabrezza per estrarla - POLVERARA (PADOVA). Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, quando una conducente ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi in Via Fossalunga. Intervento dei ... (nordest24.it)