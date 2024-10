Gaeta.it - Arrestato venditore ambulante abusivo vicino a Fontana di Trevi: resistenza e aggressività verso le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato all’arresto di undi 32 anni, di nazionalità senegalese, nel cuore della storica zona delladi. L’episodio, accaduto durante i normali controlli contro l’abusivismo commerciale, mette in luce la crescente problematica del commercio illegale nella capitale italiana e la risposta delle autorità locali.in risposta ai controlli Il ventiduenne, già noto alleper attività illecite, è stato sorpreso mentre operava senza autorizzazione in una delle zone più affollate e turistiche di Roma. Gli agenti del I Gruppo Centro, nell’ambito delle loro operazioni regolari di controllo, hanno fermato il giovaneche, anziché collaborare, ha reagito in modo violento cercando di colpire i poliziotti.