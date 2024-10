Zauli: “Le seconde squadre? Aiutano molto, guardate il Milan Futuro…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Intervistato a Tmw Radio, Lamberto Zauli ha parlato della Serie C e delle seconde squadre come il Milan Futuro Pianetamilan.it - Zauli: “Le seconde squadre? Aiutano molto, guardate il Milan Futuro…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Intervistato a Tmw Radio, Lambertoha parlato della Serie C e dellecome ilFuturo

Zauli elogia la Juve: «La società è stata bravissima, i ragazzi che ho vissuto in quei tre anni ora li vedo in Serie A o B» - Zauli elogia la Juve per il progetto legato alla seconda squadra: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore L’ex allenatore della Juventus Next Gen Zauli ha parlato a TMW Radio per analizzare l’import ... (juventusnews24.com)

Zauli: "Le seconde squadre stanno aiutando i giovani e le società" - Allenatore dell'allora Juventus U23 tra il 2020 e il 2022, Lamberto Zauli ha parlato del progetto seconde squadre ai microfoni di TMW: "Stanno aiutando molto sia i giovani che le società. I ragazzi ... (tuttoc.com)