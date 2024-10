Una banca fantasma per riciclare denaro: frode cinese da mezzo miliardo, 7 arresti (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i Corriereadriatico.it - Una banca fantasma per riciclare denaro: frode cinese da mezzo miliardo, 7 arresti Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i

Scoperta una banca cinese fantasma - sequestri per 116 milioni - AGI - Centinaia di container provenienti dalla Cina e contenenti principalmente abbigliamento e accessori, transitati dalla Grecia e immessi in consumo in Italia dopo una serie di triangolazioni con svariate società fantasma italiane, bulgare e ... (Agi.it)

Ancona - Finanza scopre una banca cinese fantasma. Sequestro da 116 mln - La Guardia di finanza di Ancona ha scoperto una banca cinese fantasma. Nove arresti e sequestri per oltre 116 milioni di euro. Servizio di Luigi Ferraiuolo The post Ancona, Finanza scopre una banca cinese fantasma. Sequestro da 116 mln first ... (Tv2000.it)