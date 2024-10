Trieste celebra il ritorno all’italia con un corteo ricco di simbolismi e richieste storiche (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione del 70º anniversario del ritorno di Trieste all’italia, il movimento “Trieste Pro Patria” ha organizzato un corteo nel centro città. Durante questa manifestazione, i partecipanti hanno espresso il loro attaccamento all’italianità della città attraverso slogan e simboli che richiamano periodi storici complessi, animando un dibattito culturale attuale sul significato dell’identità nazionale. La manifestazione: simboli e slogan Il corteo ha preso piede nel pomeriggio con un imponente striscione azzurro riportante il nome del movimento “Trieste Pro Patria”, affiancato dal tricolore italiano. Circa 150 persone hanno preso parte all’evento, sfilando sotto rigide misure di sicurezza predisposte dalle autorità locali. Gaeta.it - Trieste celebra il ritorno all’italia con un corteo ricco di simbolismi e richieste storiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione del 70º anniversario deldi, il movimento “Pro Patria” ha organizzato unnel centro città. Durante questa manifestazione, i partecipanti hanno espresso il loro attaccamentonità della città attraverso slogan e simboli che richiamano periodi storici complessi, animando un dibattito culturale attuale sul significato dell’identità nazionale. La manifestazione: simboli e slogan Ilha preso piede nel pomeriggio con un imponente striscione azzurro riportante il nome del movimento “Pro Patria”, affiancato dal tricolore italiano. Circa 150 persone hanno preso parte all’evento, sfilando sotto rigide misure di sicurezza predisposte dalle autorità locali.

