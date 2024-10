Tre Valli, inchiesta chiusa. Alcuni dei dodici indagati verso il patteggiamento (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato depositato ieri dalla procura di Pesaro l’atto di chiusura indagini sul caso Fattorie Marchigiane, azienda controllata della Tre Valli Cooperlat, coinvolta nell’inchiesta per frode in commercio e adulterazione del prodotto. Poco più di sei mesi fa, il 22 aprile scorso, i militari del comando Nas di Ancona e gli ispettori dell’unità investigativa centrale dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Roma) avevano condotto una maxi-operazione nell’azienda di Colli al Metauro. Sequestrando 90 tonnellate di latte, 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari e 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti tra cui soda caustica e acqua ossigenata. Nell’atto depositato ieri dalla procura è indicato il nome di 12 indagati oltre alla stessa azienda come persona giuridica. Ilrestodelcarlino.it - Tre Valli, inchiesta chiusa. Alcuni dei dodici indagati verso il patteggiamento Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato depositato ieri dalla procura di Pesaro l’atto di chiusura indagini sul caso Fattorie Marchigiane, azienda controllata della TreCooperlat, coinvolta nell’per frode in commercio e adulterazione del prodotto. Poco più di sei mesi fa, il 22 aprile scorso, i militari del comando Nas di Ancona e gli ispettori dell’unità investigativa centrale dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Roma) avevano condotto una maxi-operazione nell’azienda di Colli al Metauro. Sequestrando 90 tonnellate di latte, 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari e 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti tra cui soda caustica e acqua ossigenata. Nell’atto depositato ieri dalla procura è indicato il nome di 12oltre alla stessa azienda come persona giuridica.

