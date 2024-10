Termovalorizzatori Sicilia, Pichetto “Tutte le condizioni per farli” (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – I Termovalorizzatori in Sicilia si faranno? “Bisogna chiedere al presidente Schifani. Ha tutti i poteri, ha Tutte le condizioni per farli rapidamente. C’è da sperare”. Così il ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin risponde ai giornalisti a margine della convention di Forza Italia in corso a Palermo. xd6/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Termovalorizzatori Sicilia, Pichetto “Tutte le condizioni per farli” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Iinsi faranno? “Bisogna chiedere al presidente Schifani. Ha tutti i poteri, haleperrapidamente. C’è da sperare”. Così il ministro per l’ambiente GilbertoFratin risponde ai giornalisti a margine della convention di Forza Italia in corso a Palermo. xd6/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Palermo, 19 ott. "Molti ancora non ci credono che realizzeremo i termovalorizzatori, stiamo lavorando bene, in silenzio". Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani all'incontro sui due anni di governo Meloni.

Sicilia : Schifani - 'molti ancora non ci credono - ma faremo i termovalorizzatori' - Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - ""Molti ancora non ci credono che realizzeremo i termovalorizzatori, stiamo lavorando bene, in silenzio". Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani all'incontro sui due anni di governo Meloni. "Siamo ... (Liberoquotidiano.it)