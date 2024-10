Tamponamento a catena in galleria, tre i veicoli coinvolti. Traffico in tilt (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONA - Paura questa mattina all'interno della galleria del Risorgimento, in direzione Ancona centro. Per cause ancora in fase di accertamento tre veicoli si sono scontrati tra di loro. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un Tamponamento a catena. Sul posto gli operatori della Croce Anconatoday.it - Tamponamento a catena in galleria, tre i veicoli coinvolti. Traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONA - Paura questa mattina all'interno delladel Risorgimento, in direzione Ancona centro. Per cause ancora in fase di accertamento tresi sono scontrati tra di loro. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un. Sul posto gli operatori della Croce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tamponamento in galleria tra Mattinata e Manfredonia - Un tamponamento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Statale 89 Garganica che collega Mattinata a Manfredonia nei pressi di una galleria. Sul posto, oltre all'elisoccorso con gli operatori Hems, sotto il coordinamento della ... (Foggiatoday.it)

Incidente tra 5 auto : tamponamento a catena in galleria sull'A2 - ferita una donna - Tamponamento a catena sull'A2 del Mediterraneo, in questa domenica, intorno alle 14, in direzione nord: per cause da accertare, cinque auto si sono scontrate sotto la galleria, tra Pontecagnano e San Mango. Sul posto, i sanitari del Vopi ... (Salernotoday.it)

Maxi tamponamento sull'asse attrezzato e incidente in galleria sulla tangenziale : code lunghissime giovedì sera - Giovedì sera da dimenticare su due delle principali arterie della zona. Sull'asse attrezzato Chieti-Pescara nel tardo pomeriggiosi è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto ben cinque autovetture e un autobus. Il sinistro è ... (Chietitoday.it)