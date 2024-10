“Shaila? Sì”. Grande Fratello, la clamorosa decisione di Javier. Con confessione: “Quella notte…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Non c’è un attimo di respiro al Grande Fratello. Infatti, ormai quotidianamente stanno uscendo fuori nuove informazioni che coinvolgono i vari protagonisti del reality. Ora è stato Javier a sorprendere tutti con nuove ed inaspettate dichiarazioni su Shaila. Quest’ultima è al Gran Hermano, anche se gli altri non sanno che si trova in Spagna assieme al coinquilino Lorenzo. Nella casa italiana del Grande Fratello Javier ha innanzitutto confessato a Giglio di provare molto nei confronti di Shaila: “A me lei piace veramente, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo”. Successivamente ha fatto un’ipotesi su ciò che potrebbe aver organizzato la produzione, ma si è lasciato andare anche a rivelazioni a luci rosse e ha preannunciato una sua possibile decisione da prendere. Leggi anche: “Addio al Grande Fratello il lunedì”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non c’è un attimo di respiro al. Infatti, ormai quotidianamente stanno uscendo fuori nuove informazioni che coinvolgono i vari protagonisti del reality. Ora è statoa sorprendere tutti con nuove ed inaspettate dichiarazioni su. Quest’ultima è al Gran Hermano, anche se gli altri non sanno che si trova in Spagna assieme al coinquilino Lorenzo. Nella casa italiana delha innanzitutto confessato a Giglio di provare molto nei confronti di: “A me lei piace veramente, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo”. Successivamente ha fatto un’ipotesi su ciò che potrebbe aver organizzato la produzione, ma si è lasciato andare anche a rivelazioni a luci rosse e ha preannunciato una sua possibileda prendere. Leggi anche: “Addio alil lunedì”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Grande Fratello - Javier Martinez tra perdono e dubbi su Shaila Gatta - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Descrizione: Nuovo colpo di scena al Grande Fratello! Javier Martinez si confida con Luca Giglioli e parla del suo rapporto con Shaila Gatta. Il pallavolista argentino è combattuto tra ... (Mistermovie.it)

Federica Petagna : nuovo ingresso al Grande Fratello - Dopo Temptation Island, Federica Petagna potrebbe sorprendere i telespettatori. Leggi tutto Federica Petagna pronta a entrare nella casa del Grande Fratello su Donne Magazine. (Donnemagazine.it)

Grande Fratello - Javier non si dà pace : “Shaila? Mi è saltata addosso” - Scatta la censura al Grande Fratello sul racconto hot di Javier su Shaila e ciò che è avvenuto sotto le coperte Al Grande Fratello Javier non si dà pace su come lo abbia liquidato Shaila e se lei tornasse sui suoi passi sarebbe disposto anche a ... (361magazine.com)

Grande Fratello - Javier smaschera gli autori su Leonardo e Shaila : “Si baciano e lunedì me lo faranno vedere” - Nessuno dei concorrenti del reality show presente nella casa crede che Leonardo e Shaila siano stati eliminati al televoto di lunedì, anche se non immaginano che i loro coinquilini siano volati in Spagna. In attesa della puntata del Grande Fratello ... (Movieplayer.it)