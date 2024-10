Samantha De Grenet a Verissimo | Ho avuto tanta paura per mio figlio Brando Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –Deè stata ospite della puntata di, andata in onda oggi sabato 26 ottobre. Insieme alla showgirl in studio anche il, che solo pochi mesi fa è stato vittima di un incidente in palestra.Dee il19enne sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin e hanno parlato del legame davvero profondo che li unisce: “Sono una mamma molto orgogliosa.è sempre stato unmeraviglioso, si è sempre aperto con me e con suo papà perché sapeva di poter contare su di noi”, ha detto la showgirl, emozionandosi. Proprio recentemente, ilha subito un brutto infortunio in palestra: “Mi ha chiamata mio marito per dirmi che miosi era fatto male. Io ero immobile al letto”, ha raccontato la showgirl che proprio in quei giorni si trovava in ospedale per aver subito un’operazione al menisco.