Roma: lunedì di disagi in vista per il blocco dei trasporti pubblici il 28 ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 28 ottobre 2024 si prospetta un giorno di grande disagio a Roma a causa di uno sciopero indetto dal personale dell'Atac. La protesta interesserà la rete di trasporti pubblici della Capitale, compresi bus, filobus e metropolitane, causando possibili problematiche per turisti e pendolari. Ma i disagi potrebbero iniziare già dalla serata di domenica 27 ottobre, quando alcuni servizi notturni potrebbero essere compromessi. Dettagli dello sciopero e le sue ripercussioni I lavoratori dell'Atac, oltre ad incrociare le braccia, prevede un sit-in di protesta davanti all'assessorato alla Mobilità, evidenziando le loro richieste in merito a condizioni di lavoro considerate insoddisfacenti. Questo sciopero coinvolgerà l'intera rete Atac, inclusa la ferrotranvia Termini-Centocelle.

