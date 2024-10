Roma, Juric: “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la strada giusta e deve provare ad andare in Champions, io ho visto tante cose positive L'articolo Roma, Juric: “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan, allenatore della, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la strada giusta e deve provare ad andare in Champions, io ho visto tante cose positive L'articolo: “Miper inonper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Calcio : Roma. Juric "Fondamentale fare grande vittoria con Fiorentina" - Il tecnico giallorosso: "Sulla strafa giusta, serve essere più cattivi in zona gol" ROMA - "La squadra ha preso la strada giusta su tante cose, lo abbiamo visto anche in Europa League. Per vincere le partite non bisogna avere cali di tensione ed ... (Ilgiornaleditalia.it)

Juric : «Vi spiego perché Hummels non gioca. Sugli infortuni della Roma…» - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Juric in vista della sfida tra la sua Roma e la Fiorentina. Ecco le parole In conferenza stampa, l’allenatore della Roma Juric, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della sfida contro la ... (Calcionews24.com)