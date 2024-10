Quella mail, i giudici e i bassifondi (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri mi sono preso una lezioncina di diritto. A farmela un magistrato di nome Stefano Musolino che ha parlato de Il Tempo come dei bassifondi della comunicazione. Il tutto per avere pubblicato uno scoop, la mail di un suo collega di professione e di corrente, Magistratura democratica, che definisce la premier Meloni «piu pericolosa di Berlusconi». Una mail di cui sta parlando tutta Italia a partire da lui e dai salotti tv che frequenta. Ma sono talmente bassi questi fondi da scoprire pure che un signore laureato in legge usa il verbo «rubare» per riferirsi alla pubblicazione di una mail inviata a migliaia di persone senza alcun vincolo di riservatezza. Iltempo.it - Quella mail, i giudici e i bassifondi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri mi sono preso una lezioncina di diritto. A farmela un magistrato di nome Stefano Musolino che ha parlato de Il Tempo come deidella comunicazione. Il tutto per avere pubblicato uno scoop, ladi un suo collega di professione e di corrente, Magistratura democratica, che definisce la premier Meloni «piu pericolosa di Berlusconi». Unadi cui sta parlando tutta Italia a partire da lui e dai salotti tv che frequenta. Ma sono talmente bassi questi fondi da scoprire pure che un signore laureato in legge usa il verbo «rubare» per riferirsi alla pubblicazione di unainviata a migliaia di persone senza alcun vincolo di riservatezza.

