Prato Nucci Lab salone del Gusto fa il pieno di consensi

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Duecentoquaranta imprenditori partecipanti, 40 professionisti del settore protagonisti della manifestazione e ordinazioni in crescita in vista del Natale. Sono i numeri della prima edizione del "Lab -del, lo spazio espositivo gastronomico pratese che ha messo in vetrina l'innovazione, la ricerca e il confronto nel settore food. A Montemurlo, all'Hotel I Vivai, nello spazio del ristorante, è andata in scena una manifestazione da tutto esaurito, che ha visto alternarsi showcooking, presentazioni di novità gastronomiche e le prenotazioni dei prodotti da mettere sul mercato in vista delle festività e dell'anno 2025. Con gli stand sono stati presenti Flamigni, Tuttoe Sanchez Alcaraz, Riso Gallo, Delverde e Naked Noodle, Salumi Mannori, Pastificio La Fiorita, Gastronomia Toscana, e Professionisti Connessi.