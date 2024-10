Quotidiano.net - Pechino Express 2025, concorrenti e tappe: quando va in onda

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quali saranno le coppie della prossima edizione di? Su Tv8 in chiaro la messa indella passata stagione è quasi conclusa ed ecco che i telespettatori di Sky e Now - il reality show condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru viene trasmesso in primis in abbonamento e poi in chiaro - si preparano ad assistere a una nuova edizione del programma.andrà in? Sicuramente non prima del nuovo anno, visto che fino a dicembre a tenere banco in casa Sky sarà X Factor. Confermati alla conduzione Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru. Il sottotitolo diè ‘Fino al tetto del mondo’. Il motivo? Le nove coppie di viaggiatori partiranno dalle Filippine, attraverseranno il nord della Thailandia e termineranno la loro avventura in Nepal.