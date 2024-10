Napoli-Lecce 1-0: i partenopei sempre primi (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli – Il Napoli continua la sua marcia vincente, centrando la quarta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile di fila, consolidando la sua posizione in vetta alla classifica con un vantaggio di 5 punti sull’Inter e 6 sulla Juventus. Al ‘Maradona’, gli azzurri superano il Lecce per 1-0, lasciando i salentini al penultimo posto con appena 5 punti e al quinto ko consecutivo. La partita vede i padroni di casa dominare le operazioni, trovando anche la rete con Di Lorenzo, poi annullata dal Var per fuorigioco. Il Napoli rischia su un colpo di testa insidioso di Baschirotto, ma Meret salva con un intervento decisivo. Sul fronte opposto, Falcone si oppone con bravura a un tiro di Ngonge, mantenendo il punteggio in equilibrio. Nella ripresa, il copione non cambia: il Napoli continua a spingere, ma il muro difensivo del Lecce regge fino al 73’. Primacampania.it - Napoli-Lecce 1-0: i partenopei sempre primi Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Ilcontinua la sua marcia vincente, centrando la quarta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile di fila, consolidando la sua posizione in vetta alla classifica con un vantaggio di 5 punti sull’Inter e 6 sulla Juventus. Al ‘Maradona’, gli azzurri superano ilper 1-0, lasciando i salentini al penultimo posto con appena 5 punti e al quinto ko consecutivo. La partita vede i padroni di casa dominare le operazioni, trovando anche la rete con Di Lorenzo, poi annullata dal Var per fuorigioco. Ilrischia su un colpo di testa insidioso di Baschirotto, ma Meret salva con un intervento decisivo. Sul fronte opposto, Falcone si oppone con bravura a un tiro di Ngonge, mantenendo il punteggio in equilibrio. Nella ripresa, il copione non cambia: ilcontinua a spingere, ma il muro difensivo delregge fino al 73’.

