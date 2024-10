Napoli, il Milan sarà solo il primo test. Sarà un novembre di ferro con Atalanta, Inter e Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Conte nella conferenza stampa post Napoli-Lecce ha parlato della partita di martedì contro il Milan a San Siro. «Pensiamo a martedì, andiamo ad affrontare situazione nuova per noi. Giochiamo dopo tre giorni. È la prima volta. Situazione che dovremo essere bravi ad affrontare È un test contro un top club a San Siro, ci andiamo nella maniera giusta», ha dichiarato in sala stampa. Ma il Milan non è l’unico test che il Napoli dovrà affrontare. Adesso il calendario della Serie A mette di fronte alla squadra di Conte una serie di partite particolarmente impegnative. novembre di ferro per il Napoli: in un mese Atalanta, Inter e Roma Giusto per fare il punto della situazione. Dopo il Milan a San Siro martedì, il Napoli ritorna in casa ed ospita l’Atalanta di Gasperini domenica 3 novembre. Ilnapolista.it - Napoli, il Milan sarà solo il primo test. Sarà un novembre di ferro con Atalanta, Inter e Roma Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Conte nella conferenza stampa post-Lecce ha parlato della partita di martedì contro ila San Siro. «Pensiamo a martedì, andiamo ad affrontare situazione nuova per noi. Giochiamo dopo tre giorni. È la prima volta. Situazione che dovremo essere bravi ad affrontare È uncontro un top club a San Siro, ci andiamo nella maniera giusta», ha dichiarato in sala stampa. Ma ilnon è l’unicoche ildovrà affrontare. Adesso il calendario della Serie A mette di fronte alla squadra di Conte una serie di partite particolarmente impegnative.diper il: in un meseGiusto per fare il punto della situazione. Dopo ila San Siro martedì, ilritorna in casa ed ospita l’di Gasperini domenica 3

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rabbia per Di Lorenzo - Milan-Napoli è già iniziata : “Campionato falsato” - Di Lorenzo protagonista, nel bene e nel male, della sfida Napoli-Lecce vinta dalla squadra di Conte proprio grazie al gol del suo capitano Giovanni Di Lorenzo è in tendenza su X non solo perché con un suo gol ha deciso la sfida tra Napoli e Lecce, ... (Calciomercato.it)

Napoli - Conte : “Il Milan è un top club. Leao spacca le partite - ma …” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di martedì 29 ottobre contro il Milan (Pianetamilan.it)

Napoli - Conte : «Ora mi gusto Inter-Juve - contro il Milan una sfida nuova per noi» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Lecce. Tutti i dettagli in merito Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo Napoli-Lecce, terminata 1-0. INTER-JUVE – «La guarderò di sicuro, la passione per ... (Calcionews24.com)

Napoli-Lecce 1-0 - Conte : “Il Milan ci ha dato 22 punti di distacco l’anno scorso” - “Guarderò di sicuro Inter-Juventus, la passione per il calcio mi porta a prescindere a voler vedere una partita di questo spessore. La guardiamo sapendo che sono due squadre fortissime. Ce la gustiamo”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Antonio ... (Sportface.it)