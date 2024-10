Migranti irregolari: 5 espulsioni decise dal Prefetto di Firenze in una settimana (Di sabato 26 ottobre 2024) In questa settimana (19-26 ottobre 2024) la Polizia di Stato ha espulso 5 cittadini stranieri, la maggior parte dei quali, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, sono stati denunciati nel corso della loro permanenza in Italia per diversi episodi sfociati soprattutto in reati contro la persona, contro il patrimonio o nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo Migranti irregolari: 5 espulsioni decise dal Prefetto di Firenze in una settimana proviene da Firenze Post. .com - Migranti irregolari: 5 espulsioni decise dal Prefetto di Firenze in una settimana Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) In questa(19-26 ottobre 2024) la Polizia di Stato ha espulso 5 cittadini stranieri, la maggior parte dei quali, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, sono stati denunciati nel corso della loro permanenza in Italia per diversi episodi sfociati soprattutto in reati contro la persona, contro il patrimonio o nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo: 5daldiin unaproviene daPost.

