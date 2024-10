LIVE – Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus (Di sabato 26 ottobre 2024) Thiago Motta protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi. conferenza Thiago Motta – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 11.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Thiago Motta. Il tecnico presenterà Inter-Juventus, partita in programma domani alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la nona giornata della nuova di Serie A. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE – Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus) © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - LIVE – Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)protagonista delladidi. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi.– PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 11.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la nona giornata della nuova di Serie A.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indi) ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Inter-Juventus - la conferenza di Thiago Motta : seguila LIVE - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus, sfida di San Siro, valevole per la nona giornata di Serie A E’ giornata di vigilia per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, reduci dal ko in Champions ... (Calciomercato.it)

Inter-Juve - Thiago Motta ribalta tutto : la reazione di Inzaghi - Inter-Juve, il big match di Serie A si avvicina: Thiago Motta punta a ribaltare tutto con una mossa a sorpresa ma Inzaghi non resta a guardare. L’Inter, per la nona giornata di Serie A, ospiterà la Juventus di Thiago Motta in casa propria a San ... (Tvplay.it)

Thiago Motta e Allegri non c’entrano - il vero deficit della Juventus è un mercato che non convince. L’Inter è favorita|Primapagina - 2024-10-26 10:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Poco più di 24 ore al primo atto della grande sfida tra Inter e Juventus. Una partita che, al netto della storica e ormai consolidata rivalità tra le due squadre, ... (Justcalcio.com)

Thiago Motta e Allegri non c'entrano - il vero deficit della Juventus è un mercato che non convince. L'Inter è favorita - Poco più di 24 ore al primo atto della grande sfida tra Inter e Juventus. Una partita che, al netto della storica e ormai consolidata rivalità... (Calciomercato.com)