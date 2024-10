Ilgiorno.it - L’ex convento domenicano rinasce. Sant’Antonio sarà polo culturale

(Di sabato 26 ottobre 2024) In quelle che furono scuderie un museo permanente sulla Grande Guerra, nei locali che affacciano su entrambi i chiostri spazi polivalenti, gli eventi culturali concentrati nel chiostro nord, più pregevole dal punto di vista artistico e dunque più delicato, mentre in quello sud saranno ospitate manifestazioni enogastronomiche, banchetti e rinfreschi. Lo smontaggio dei ponteggi del campanile è un segnale inequivocabile: sono terminati gli interventi per il restauro deldi. I lavori, progettati e diretti dall’architetto Alessandro Caligari, sono stati eseguiti dall’impresa Tre Cerri e dallo staff del restauratore Marco Garoli. "Si è partiti dall’imponente prospetto che si affaccia sulla piazza. Sono stati rifatti i serramenti, risanati gli intonaci e riproposto il colore originale che aveva la facciata in origine.