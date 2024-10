Lanazione.it - La provincia di Arezzo terra della solidarietà

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – LadiImpresa di forniture edili dona materiali sanitari alla CRT L’impresa “Edilizia e colori”, con sede in, ha fatto un’importante donazione alla CRT: 10.000 paia di guanti sanitari e 500 kit completi per i visitatori dei reparti. Quindi mascherina chirurgica camice monouso, cuffia e copriscarpe. La Presidente Albarosa Fuccini ha ringraziato il titolare Francesco Cardamone: “la CRT è particolarmente grata per la donazione che evidenzia l'accresciuta attenzione del tessuto sociale verso le necessità e l'utilitàriabilitazione che è fondamentale specialmente se precoce e qualificata.