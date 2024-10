Jannik Sinner verso Parigi-Bercy: “Sorteggio difficile, la forma è buona. Coaching? Conosci l’allenatore” (Di sabato 26 ottobre 2024) Jannik Sinner si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver vinto il Masters 1000 di Shanghai e il Six Kings Slam. Il numero 1 del mondo punta a essere grande protagonista al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime. In caso di vittoria ci potrebbe essere un ottavo contro il danese Holger Rune, mentre tra quarti e semifinali potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato proprio sul Sorteggio in occasione della conferenza stampa odierna, antipasto in vista dell’inizio del torneo: “Direi che è stato molto, molto difficile. Giocare su questa superficie contro tennisti che servono bene è sempre complicato. Ma andiamo giorno per giorno, un avversario dietro l’altro. Oasport.it - Jannik Sinner verso Parigi-Bercy: “Sorteggio difficile, la forma è buona. Coaching? Conosci l’allenatore” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver vinto il Masters 1000 di Shanghai e il Six Kings Slam. Il numero 1 del mondo punta a essere grande protagonista al Masters 1000 di, dove esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime. In caso di vittoria ci potrebbe essere un ottavo contro il danese Holger Rune, mentre tra quarti e semifinali potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato proprio sulin occasione della conferenza stampa odierna, antipasto in vista dell’inizio del torneo: “Direi che è stato molto, molto. Giocare su questa superficie contro tennisti che servono bene è sempre complicato. Ma andiamo giorno per giorno, un avversario dietro l’altro.

