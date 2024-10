Giornalettismo.com - Invece di colpire le Big Tech, il governo se la prende con le PMI

(Di sabato 26 ottobre 2024) La nuova legge di bilancio è alle porte e dovrà essere approvata, come da tradizione, entro la fine dell’anno. All’interno della cosiddetta “finanziaria”, presentata in conferenza stampa nei giorni scorsi, ilha pensato di aumentare la tassazione nei confronti di quelle aziende che si occupano dei servizi digitali. Attenzione: la norma già esiste dal 2020, ma ora si vogliono allargare le maglie non andando asolo ed esclusivamente le Big. Infatti, secondo le intenzioni dell’esecutivo, c’è l’intenzione di cancellare la soglia minima di fatturato (globale e in Italia) applicato a tutte le imprese – anche alle startup – l’aliquota del 3%. Dunque, le PMI italiane – che già vivono in enormi difficoltà – saranno messe sullo stesso piano (a livello fiscale) delle grandi aziende multinazionali.