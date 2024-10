In centinaia contro il Ddl sicurezza: "La democrazia va preservata" (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa trecento persone si sono date appuntamento oggi, 26 ottobre, in piazza Cavour. Alle 16 si sono presentati a Pordenone per esprimere il proprio dissenso dopo l'approvazione della Camera del decreto sicurezza. Una legge che sta destando preoccupazione e che sta provocando un acceso Pordenonetoday.it - In centinaia contro il Ddl sicurezza: "La democrazia va preservata" Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa trecento persone si sono date appuntamento oggi, 26 ottobre, in piazza Cavour. Alle 16 si sono presentati a Pordenone per esprimere il proprio dissenso dopo l'approvazione della Camera del decreto. Una legge che sta destando preoccupazione e che sta provocando un acceso

"I negozi di vicinato sono presidi di sicurezza. Vanno tutelati e supportati nella loro attività" - Economia urbana e commercio di vicinato: questi tra i temi chiave al centro del convegno promosso giovedì in sala Duomo da Confesercenti Area Terre d’Argine. Presenti il direttore, Massimiliano Siligardi e il presidente Wainer Pacchioni, il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sicurezza idrogeologica - Franci : "I piccoli comuni non possono farcela da soli. Aiutateci" - Il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, interviene sulla situazione delle aree limitrofe alla città che in queste settimane sono stata soggette a esondazioni delle acque. "I piccoli comuni non possono gestire da soli questi fenomeni. ... (Arezzonotizie.it)

Mattarella “Non ci sono più parole per la poca sicurezza sul lavoro” - BOLOGNA (ITALPRESS) – “Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando. Per l’insufficienza della sicurezza per chi lavora”. Così il presidente della Repubblica Sergio ... (Unlimitednews.it)

Esplosione Bologna - Mattarella : “Sugli incidenti sul lavoro non ci sono più parole - serve sicurezza” - Il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l’esplosione di mercoledì nello stabilimento della Toyota a Borgo Panigale (Bologna) in cui hanno perso la vita due persone. Il capo dello Stato, nel capoluogo emiliano per ... (Lapresse.it)