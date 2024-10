Ilgiorno.it - Il Rinascimento di Palazzo Ducale. Nuove stanze coi tesori dei Gonzaga

(Di sabato 26 ottobre 2024)apre una nuova ala in omaggio al secolo d’oro dei, il. Una sequenza di ottoal piano terra del Castello di San Giorgio è stata ridisegnata per ospitare una parte delle preziose (seppur saccheggiate nei secoli o svendute dai proprietari) collezioni di opere dei signori di Mantova. Erano sparpagliate per la città o finite altrove ma, grazie a un accordo tra lo Stato, titolare del, e il Comune, sono state riunite e valorizzate. Alcune, poi, sono state acquisite e vengono esposte per la prima volta in pubblico. Il nuovo allestimento ne contiene 70, un campione significativo dell’arte cresciuta all’ombra del potente casato lombardo tra il quindicesimo e sedicesimo secolo.