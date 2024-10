Sport.quotidiano.net - Il fischietto. Federico La Penna. L’arbitro del match

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per dirigere la sfida di domani tra Parma ed Empoli è stato designatoLadella sezione di Roma,che ha già diretto 13 volte gli azzurri con un bilancio in quasi perfetta parità: 6 vittorie e 7 sconfitte senza alcun pareggio. L’ultima volta è stata in occasione del 3-0 rimediato al Carlo Castellani-Computer Gross dal Milan lo scorso gennaio, mentre a maggio dell’anno prima risale l’ultimo successo: 3-1 sempre in casa contro il Bologna. In trasferta, come accadrà domani,laziale ha però diretto solo 4 gare dell’Empoli capace di vincere solo nell’ormai lontano 2013 quando in B Tavano firmò l’1-0 azzurro in casa della Pro Vercelli. Successivamente gli azzurri sono caduti a Verona, Sassuolo e Torino contro la Juventus.