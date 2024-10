Il Comune di Avetrana si oppone alla serie TV sull’omicidio di Sarah Scazzi (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Comune di Avetrana ha intrapreso azioni legali contro la serie televisiva intitolata *Avetrana. Qui non è Hollywood*, depositando un ricorso cautelare d’urgenza presso l’Autorità giudiziaria competente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Iazzi, chiede la modifica del titolo della serie e la sua sospensione immediata, sottolineando l’intento della comunità di superare i pregiudizi legati all’omicidio di Sarah Scazzi, un evento che ha colpito profondamente la collettività e suscitato una forte risonanza mediatica. Il sindaco Iazzi ha dichiarato che la comunità di Avetrana ha sempre cercato di distaccarsi dall’immagine negativa associata all’omicidio, che ha avuto ripercussioni significative sulla reputazione locale. .com - Il Comune di Avetrana si oppone alla serie TV sull’omicidio di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildiha intrapreso azioni legali contro latelevisiva intitolata *. Qui non è Hollywood*, depositando un ricorso cautelare d’urgenza presso l’Autorità giudiziaria competente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Iazzi, chiede la modifica del titolo dellae la sua sospensione immediata, sottolineando l’intento della comunità di superare i pregiudizi legati all’omicidio di, un evento che ha colpito profondamente la collettività e suscitato una forte risonanza mediatica. Il sindaco Iazzi ha dichiarato che la comunità diha sempre cercato di distaccarsi dall’immagine negativa associata all’omicidio, che ha avuto ripercussioni significative sulla reputazione locale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "AVETRA" NON ESCE IN TV";, il nome del paese sparisce dal titolo della fiction su Sarah Scazzi; La comunità sialla serie '- Qui non è Hollywood' su Disney+: una battaglia per la memoria di Sarah Scazzi;contro la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, ricorso per sospenderla; Lo stop del Tribunale alla serie tv su, Groenlandia e Disney non ci stanno; Accordo frae Disney per la messa in onda su Sarah Scazzi; Leggi >>>

Il Comune di Avetrana si oppone alla serie TV sull’omicidio di Sarah Scazzi

(italiasera.it)

Il Comune di Avetrana ha intrapreso azioni legali contro la serie televisiva intitolata *Avetrana. Qui non è Hollywood*, depositando un ricorso cautelare d’urgenza presso l’Autorità giudiziaria compet ...

“Avetrana? È città d’arte”: il sindaco si oppone alla serie Tv su Sarah Scazzi

(informazione.it)

È città d’arte”: il sindaco si oppone alla serie Tv su Sarah Scazzi Il primo cittadino ... (Dire) Su altre fonti A pochi giorni dalla sua uscita sulla piattaforma Disney Plus, il Comune di Avetrana ha ...

La comunità si oppone alla serie 'Avetrana - Qui non è Hollywood' su Disney+: una battaglia per la memoria di Sarah Scazzi

(informazione.it)

Il sindaco Antonio Iazzi ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte all’uscita imminente della serie TV 'Avetrana - Qui non è Hollywood', dedicata all'omicidio della giovane Sarah Scazzi. Attrave ...

Perché non ha senso accanirsi contro "Avetrana - Qui non è Hollywood"

(today.it)

Avetrana - Qui non è Hollywood è diventata la pietra dello scandalo. La serie sul delitto di Sarah Scazzi è finita al centro di un caos mediatico ancora prima di uscire su Disney+ tanto che la sua mes ...