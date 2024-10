Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Frosinone-Pisa

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Ilsi prepara ad affrontare una sfida complessa contro il. Al di là di quanto dice la classifica con i nerazzurri in testa e l'ultimo posto ai ciociari, l'incontro si preannuncia ricco di difficoltà. REBUS IN ATTACCO - In attacco Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta, ma il rebus più importante sarà quello della punta. Lind o Bonfanti? Bonfanti o Lind? La logica direbbe il danese, in questo momento in grande forma e lanciatissimo. Inzaghi ha già fatto capire che faranno staffetta in questa settimana. Cambierà inoltre anche sulla trequarti tra la gara con ile la sfida di mercoledì all'Arena contro il Catanzaro. TRE GARE IN SETTE GIORNI - Il bilancio dopo le soste è in equilibrio, ma è arrivata in dote anche una doppia sconfitta tra coppa Italia e campionato nella scorsa tornata di gare.