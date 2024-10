"Ha scippato più anziani in diversi giorni": fermato l'immigrato che ha terrorizzato Canicattì (Di sabato 26 ottobre 2024) È sospettato d'aver portato a termine quattro degli scippi che, nelle ultime settimane, hanno reso Canicattì una realtà di cui aver paura. È stato fermato l'immigrato - un ventiseienne del Gambia - che ha terrorizzato anziani, ma non soltanto. E lo hanno fatto, chiudendo il cerchio investigativo Agrigentonotizie.it - "Ha scippato più anziani in diversi giorni": fermato l'immigrato che ha terrorizzato Canicattì Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È sospettato d'aver portato a termine quattro degli scippi che, nelle ultime settimane, hanno resouna realtà di cui aver paura. È statol'- un ventiseienne del Gambia - che ha, ma non soltanto. E lo hanno fatto, chiudendo il cerchio investigativo

