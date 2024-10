Gordon, Shughart e il coraggio della Delta Force a Mogadiscio (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella terza battaglia di Mogadiscio l'atto d'eroismo incondizionato di due tiratori scelti della Delta Force concretizzò il senso della parola "coraggio". Questa è la storia di Gary Gordon, Randall Shughart e di un Black Hawk abbattuto. Ilgiornale.it - Gordon, Shughart e il coraggio della Delta Force a Mogadiscio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella terza battaglia dil'atto d'eroismo incondizionato di due tiratori scelticoncretizzò il sensoparola "". Questa è la storia di Gary Gordon, Randall Shughart e di un Black Hawk abbattuto.

