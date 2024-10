Gigante maschile Soelden 2024, start list prima manche (Di sabato 26 ottobre 2024) La start list della prova maschile di slalom Gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Il via è in programma per le 10:00 di domenica 27 ottobre e sono diversi gli azzurri attesi in gara. Il primo a scendere sarà De Aliprandini, nono, seguito da Vinatzer undicesimo. Il ventesimo e il ventunesimo slot sono occupati da altri due atleti italiani: Della Vite e Borsotti. Zingerle sarà poi il trentacinquesimo a scendere, seguito da Talacci, 44esimo e ultimo azzurro in gara. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladella provadi slalomdi, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Il via è in programma per le 10:00 di domenica 27 ottobre e sono diversi gli azzurri attesi in gara. Il primo a scendere sarà De Aliprandini, nono, seguito da Vinatzer undicesimo. Il ventesimo e il ventunesimo slot sono occupati da altri due atleti italiani: Della Vite e Borsotti. Zingerle sarà poi il trentacinquesimo a scendere, seguito da Talacci, 44esimo e ultimo azzurro in gara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Inizia il conto alla rovescia per lo slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. La gara sulle nevi austriache del Rettenbach apre ufficialmente la nuova stagione, dove sarà ancora una volta ... (Sportface.it)

Sci alpino - l’Italia spera di salire un gradino nel gigante maschile. Della Vite e Franzoni : tocca a voi. E il ‘nuovo’ Vinatzer… - Con il classico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. La prima tappa sulle nevi austriache si vivrà, come tradizione, tra le porte larghe del gigante, una ... (Oasport.it)

Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Inizia il conto alla rovescia per lo slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. La gara sulle nevi austriache del Rettenbach apre ufficialmente la nuova stagione, dove sarà ancora una volta ... (Sportface.it)