Genoa rompe gli indugi: trattativa avanzata per Balotelli (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Genoa ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli per rinforzare nell'immediato il reparto offensivo, indebolito da una serie di infortuni che hanno colpito in successione Ekuban, Vitinha e Messias. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club ligure la "trattativa è in fase avanzata", ma l'annuncio non è previsto per la giornata odierna. Balotelli, che ad agosto ha compiuto 34 anni, è attualmente svincolato, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor. La sua ultima avventura in Italia risale alla stagione 2020/21, in Serie B, con il Monza.

Mario Balotelli va al Genoa - c'è l'accordo. Il 31 ottobre in campo contro la Fiorentina - AGI - Il Genoa ha deciso di chiudere per Mario Balotelli. A ore, riferiscono fonti del club, dovrebbe arrivare l'ufficialita' per l'ingaggio fino a giugno del 34enne attaccante ex Inter e Milan che negli ultimi mesi si è allenato a Brescia.

Il Genoa ha deciso - acquisterà Mario Balotelli : manca solo l'annuncio ufficiale - Il Genoa ha rotto gli indugi e dopo una lunga valutazione ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli . La scelta è conseguenza dei gravi infortuni che hanno colpito tre attaccanti. Manca solo l'ufficialità da parte della società, ma l'arrivo dell'ex

Balotelli a un passo dal Genoa. In serata la firma e lunedì le visite mediche - Balotelli a un passo dal Genoa. Firma e visite mediche lunedì, contratto da 250 mila euro più bonus fino a giungo 2025. Il Genoa ha sciolto ogni riserva e insieme all'allenatore Gilardino ha deciso che Balotelli è la soluzione giusta per far fronte

Balotelli al Genoa - ci siamo davvero : ecco quando sarà ufficiale - Mario Balotelli a un passo dal ritorno in Serie A, lo aspetta il Genoa: adesso l'ufficialità è a un passo, ecco quando il colpo si concretizzerà Da tempo, Mario Balotelli attendeva l'occasione per potersi rimettere finalmente in gioco. Ultimo