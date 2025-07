Vince lotteria dopo 30 anni in cella Usa ma subito riarrestato

Dopo aver trascorso 30 dei suoi 50 anni in carcere, James Shannon Farthing sembrava finalmente aver toccato la felicità con una vincita milionaria alla lotteria del Kentucky. Ma il suo destino è di nuovo incerto: appena aver incassato 167,3 milioni di dollari insieme a famiglia, è stato arrestato in Florida per aver aggredito due persone. Un dramma che ci ricorda quanto il passato possa tornare a influenzare il presente, anche quando la fortuna sembra sorridere.

Ha trascorso 30 dei suoi 50 anni in carcere. Di recente è stato rilasciato e ha avuto un colpo di fortuna: ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky. Poco dopo aver incassato la maxi cifra insieme alla mamma e alla sorella, James Shannon Farthing però è stato di nuovo arrestato in Florida per aver colpito un uomo sul volto e preso a calci un'altra persona che aveva cercato di intervenire. Farthing, che ha una fedina penale lunga più di dieci pagine, è stato anche accusato di violazione della libertà sulla parola per avere lasciato il Kentucky senza averlo comunicato all'agente che lo seguiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vince lotteria dopo 30 anni in cella Usa, ma subito riarrestato

In questa notizia si parla di: lotteria - anni - vince - cella

Vince alla lotteria dopo 30 anni chiuso in cella, ma viene subito riarrestato Vai su X

Vince lotteria dopo 30 anni in cella Usa, ma subito riarrestato; Dopo 30 anni in carcere vince 167 milioni alla lotteria. Ma fa un errore e torna subito dentro; Clan, il boss compra biglietti della lotteria: «Così pulisce i soldi».

Vince lotteria dopo 30 anni in cella Usa, ma subito riarrestato - Di recente è stato rilasciato e ha avuto un colpo di fortuna: ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky. Segnala quotidiano.net

Vince alla lotteria dopo 30 anni chiuso in cella, ma viene subito riarrestato - Di recente è stato rilasciato e ha avuto un colpo di fortuna: ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky. gazzettadiparma.it scrive