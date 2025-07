Leoni e il futuro | A Parma sto bene e riprenderò gli studi!

Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, sta facendo parlare di sé nel calcio italiano. Difensore centrale classe 2006, ha già attirato l’attenzione di grandi club come Inter e Milan, pronti a scommettere sul suo potenziale. Tuttavia, il suo focus rimane saldo sul presente, tra studi e impegno in campo. In un momento cruciale della sua carriera, Leoni ci svela i suoi progetti e sogni per il futuro, dimostrando maturità e determinazione.

Leoni è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Difensore centrale classe 2006, in forza al Parma, è finito nel mirino di Inter e Milan, pronte a investire sul suo potenziale in chiave futura. Ma, nonostante l'interesse dei top club, il giovane si mostra concentrato sul presente, sia in campo che fuori. IL FUTURO – Intervistato dal Corriere del Veneto, Giovanni Leoni ha raccontato un momento importante della sua vita: la fine degli esami di maturità: «Sono contento di aver finito la scuola. Per ora rimango dove sono, a Parma sto bene e non solo a livello sportivo: è una città molto vivibile e dove si mangia benissimo.

