Stranizza d’amuri | scopri la storia vera dietro il film

Scopri la vera storia dietro “Stranizza d’amuri”, il film che nel 2023 ha conquistato il cuore del pubblico. Diretto da Giuseppe Fiorello, questa opera prima unisce sensibilità artistica e forte contenuto emotivo, portando in scena una narrazione autentica radicata nella Sicilia più profonda. Un viaggio tra amore, tradizione e drammi sociali che rivela quanto il cinema possa essere uno specchio fedele della realtà. La vicenda ti catturerà fino all’ultima scena.

Il cinema contemporaneo si distingue spesso per la capacità di affrontare tematiche sociali attraverso opere che uniscono sensibilità artistica e forte contenuto emotivo. Tra le produzioni più significative del 2023, emerge il film "Stranizza d'amuri", opera prima di Giuseppe Fiorello come regista cinematografico. Questo lavoro rappresenta un'interpretazione personale e autentica di una storia radicata nel territorio siciliano, capace di parlare di temi universali come l'amore, l'identità e la discriminazione. la regia e la sceneggiatura di giuseppe fiorello. Giuseppe Fiorello, noto principalmente come attore, ha scelto di dirigere e scrivere questa pellicola, dimostrando una sensibilità rara nel trattare argomenti complessi senza cadere in retoriche o pietismi.

Il film Stranizza d'amuri in TV per la Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+, dove e quando vederlo - In occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+, Rai3 dedica uno spazio speciale al cinema con la prima trasmissione televisiva di "Stranizza d'amuri", il film d'esordio di Beppe Fiorello.

«Interpreto un bullo che è distante anni luce da me. » Stranizza d'amuri, il primo film diretto da Beppe Fiorello, si immerge nella Sicilia degli anni Ottanta e sceglie di raccontare una storia vera, intensa e ancora piena di interrogativi.

Alle 21.20 "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro | Ispirato a un fatto di cronaca degli anni Ottanta, il delitto di Giarre è l'impegnativo debutto alla regia di Beppe Fiorello che, in studio con Maria Latella, parlerà del film

Stranizza D’Amuri: trama, cast e curiosità sul film in onda questa sera; Stranizza d'amuri, l'esordio alla regia di Beppe Fiorello va in onda stasera su Rai 3; Stranizza d'amore, la vera storia di Giorgio e Toni. Il delitto di Giarre: il caso che diede il via alla battaglia per i diritti Lgbt+.

Stranezza d'amuri storia vera, chi erano Giorgio e Antonio/ Caso dimenticato e oscuro del delitto di Giarre - Stranezza d'amuri storia vera, chi erano Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola: delitto di Giarre tra i punti oscuri e dimenticanze

Cosa vuol dire "stranizza d'amuri" e perché il film si chiama così? Significato della canzone di Franco Battiato