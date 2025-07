Elon Musk fonda il suo partito dopo il sondaggio su X | Oggi nasce l’America Party per restituirvi la libertà

Elon Musk, sempre in prima linea nell’innovazione e nelle sfide sociali, annuncia su X la nascita dell’America Party, un nuovo movimento politico che mira a rompere il duopolio tra democratici e repubblicani. Con questa iniziativa, Musk promette di restituire alla gente la vera sovranità, contrastando sprechi e corruzione. Oggi, l’America Party nasce per restituirvi la...

Elon Musk annuncia su X la nascita dell’America Party. Un nuovo soggetto politico che, nelle intenzioni del suo fondatore, punta a rompere il duopolio tra democratici e repubblicani. «Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico, lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è nato per restituirvi la libertà », scrive sui social il patron di Tesla. La decisione arriva all’indomani di un sondaggio lanciato dallo stesso Musk, nel giorno dell’indipendenza americana, in cui chiedeva agli americani se fossero favorevoli alla creazione di un nuovo partito. 🔗 Leggi su Open.online