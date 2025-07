Un altro Recoba potrebbe arrivare in Serie A! Il figlio del Chino nel mirino di un club italiano

Un nuovo talento potrebbe presto fare il suo ingresso in Serie A: si tratta di Jeremia Recoba, figlio del celebre Chino. Dopo l’esperienza del padre, che ha lasciato il segno tra Venezia, Torino e Inter, il giovane promette di seguire le sue orme. Con le sue qualità e un nome che fa sognare i tifosi italiani, sembra proprio che una nuova generazione Recoba stia per scrivere il proprio capitolo nel calcio italiano.

Alvaro potrebbe presto non essere l’unico Recoba ad aver giocato in Serie A. Suo figlio Jeremia, infatti, piace molto ad alcuni club del nostro campionato. Dopo l’esperienza di Alvaro, che in Italia ha vestito le maglie di Venezia, Torino e soprattutto Inter, sembrerebbe essere arrivato il momento di un altro Recoba in Serie A. Jeremia, il figlio del Chino, sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club del nostro campionato. Ala d’attacco o trequartista, il classe 2003 è un giocatore di proprietà del Nacional, in Uruguay. Il suo contratto scadrà a dicembre 2025 (alla fine del campionato sudamericano) e probabilmente non verrà rinnovato. 🔗 Leggi su Internews24.com