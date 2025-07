Igor Protti e la dura sfida contro l’ospite sgradito | ‘Partita durissima ma ce la metterò tutta’

Igor Protti, leggenda del calcio italiano, si trova di fronte a una sfida tanto dura quanto inaspettata: combattere contro un ospite sgradito che minaccia la sua salute. Dopo aver conquistato i cuori con le sue imprese sportive, ora affronta la battaglia più importante della vita. La partita è durissima, ma Protti mette tutta la sua determinazione per vincerla, sperando di segnare il gol più importante: la vittoria sulla malattia.

Dopo aver messo in ginocchio le difese italiane in ogni categoria, Igor Protti sta giocando una delicata partita che spera di vincere con il gol più bello della sua carriera. L’ex attaccante simbolo del Livorno e giocatore di prestigiose squadre come Bari, Napoli e Lazio, ha scoperto di avere un “ ospite sgradito ” (un tumore) che ha deciso di soggiornare nel suo corpo. Protti ha subito un primo intervento chirurgico e si appresta ora a iniziare un ciclo di cure con l’obiettivo di migliorare la situazione e poter affrontare una nuova operazione nei prossimi mesi. “È una partita durissima” – ha scritto Protti sui social, “una partita che si può vincere o perdere, ma io ce la metterò tutta come sempre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it