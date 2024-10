Gaeta.it - Furto alla locanda del giullare: distruzione e sconforto in un ristorante simbolo di inclusione a Trani

Unnella serata di ieri ha colpito duramente Ladel, unche rappresenta un importante progetto sociale e di integrazione per dodici ragazzi con diverse abilità . La vicenda ha suscitato forti emozioni tra il personale e le famiglie, mostrando quanto dolore possa provocare un atto del genere in una struttura che promuove il valore del lavoro e della solidarietà . L'incursione notturna che ha sconvolto la comunità Nella notte scorsa, ignoti hanno fatto irruzione nella, gettando tutto all'aria. "Hanno rubato di tutto: casse audio, microfoni e diverse bottiglie di vino. Hanno anche danneggiato il registratore di cassa, dove c'erano pochi soldi, ma soprattutto hanno portato via le mance dei nostri ragazzi", afferma Cinzia Angarano, rappresentante legale della cooperativa 'Promozione sociale e solidarietà '.