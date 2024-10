Festa Cinema Roma, Riccardo Scamarcio: “Ho incontrato Johnny Depp in videocall, io ero in autogrill” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ho incontrato Johnny Depp in videocall, lui era collegato dal suo ufficio a Londra io da un autogrill”. A raccontarlo è Riccardo Scamarcio alla conferenza stampa di ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ di Johnny Depp, assente per un ritardo aereo, presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film, che segna il ritorno alla regia di Depp a 25 anni dal suo esordio dietro la macchina da presa con ‘Il coraggioso’, racconta 72 ore nella vita dell’artista Amedeo Modigliani. Ad interpretarlo è Scamarcio. “Lavorando su questo personaggio ho avuto la percezione che fosse una specie di alter ego di Johnny perché racchiude tutta una serie di dinamiche un po’ anarchiche, ingenue e pure. Una personalità sempre pronta ad esplodere. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Hoin, lui era collegato dal suo ufficio a Londra io da un”. A raccontarlo èalla conferenza stampa di ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ di, assente per un ritardo aereo, presentato alla 19esima edizione delladeldi. Il film, che segna il ritorno alla regia dia 25 anni dal suo esordio dietro la macchina da presa con ‘Il coraggioso’, racconta 72 ore nella vita dell’artista Amedeo Modigliani. Ad interpretarlo è. “Lavorando su questo personaggio ho avuto la percezione che fosse una specie di alter ego diperché racchiude tutta una serie di dinamiche un po’ anarchiche, ingenue e pure. Una personalità sempre pronta ad esplodere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli alla Festa del Cinema: chi ha firmato il look di coppia - I due sono ufficialmente tornati insieme e hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema nella serata di Modì – Three Days On The Wing Of Madness ... (fanpage.it)

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio alla Festa del Cinema di Roma 2024: il look di coppia è Prada - Benedetta Porcaroli era al fianco del compagno Riccardo Scamarcio per la presentazione di Modi, il film diretto da Johnny Depp presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 ... (vogue.it)

Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e l'amore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - L'attore protagonista di Modi di Johnny Depp è arrivato accompagnato dalla compagna sul tappeto rosso della proiezione ufficiale. Si somigliano molto nella gestione del privato: entrambi riservati, no ... (vanityfair.it)

Festa Cinema Roma, Riccardo Scamarcio: "Ho incontrato Johnny Depp in videocall, io ero in autogrill" - L'incontro con Al Pacino, che nel film interpreta un collezionista americano, per Scamarcio è stato "incredibile. Finché non abbiamo girato la scena insieme a lui non ci ho creduto. Mi sono detto 'non ... (adnkronos.com)