Fano pronto per la sfida Il Real Vallone è insidioso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per la Terza Categoria oggi alle 15 allo stadio "Mancini" (ingresso gratuito), si affrontano due squadre che finora non hanno mai perso: ilCalcio che ha inanellato tre vittorie su tre gare disputate (Virtus Castelvecchio, Babbucce e Casa33 Pesaro) per un totale di 14 reti segnate e 1 subita, e dall’altra parte ildi Senigallia che invece di partite ne ha fatte due (la terza è stata rinviata a martedì 29 ottobre contro l’Olimpia Juventus Falconara) ha collezionato una vittoria piuttosto larga contro la Bedosti Pesaro e un pari spettacolare contro il Tre Ponti. Rispetto ai primi avversari ilCalcio si troverà di fronte una squadra di un buon livello.