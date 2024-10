Estrazione Superenalotto 26 ottobre 2024: vincite e quote (Di sabato 26 ottobre 2024) 26 ottobre 2024, l’Estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 171. Ecco tutti i ragguagli 26 ottobre 2024: tante le persone che nelle ultime ore hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ultima Estrazione settimanale del Superenalotto, sperando in un bacio della fortuna che potrebbe cambiare le loro vite. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.itSuperenalotto Punti 6: Numero vincite 0 , quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0 , quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 4, quote € 48.089,98 Punti 4: Numero vincite 448, quote € 435,17 Punti 3: Numero vincite 17.168, quote € 34,29 Punti 2: Numero vincite 284. Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 26 ottobre 2024: vincite e quote Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 26, l’deldel concorso n. 171. Ecco tutti i ragguagli 26: tante le persone che nelle ultime ore hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ultimasettimanale del, sperando in un bacio della fortuna che potrebbe cambiare le loro vite. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di, ma anche leche porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:(LaPresse) – IlVeggente.itPunti 6: Numero0 ,€ 0,00 Punti 5+: Numero0 ,€ 0,00 Punti 5: Numero4,€ 48.089,98 Punti 4: Numero448,€ 435,17 Punti 3: Numero17.168,€ 34,29 Punti 2: Numero284.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Preghiera della sera 26 Ottobre 2024 : “Insegnami la giustizia” - “Insegnami la giustizia”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento ... (Lalucedimaria.it)

Heerenveen-Sparta Rotterdam (sabato 26 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Robin van Persie deve aver immaginato diversamente il suo primo lavoro come allenatore. L’Heerenveen infatti ha solo otto punti in classifica dopo nove giornate e deve ringraziare che RKC Waalwijk ed Almere City per ora non sono sembrate ... (Infobetting.com)

Famalicão-Sporting Lisbona (sabato 26 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Pedro Gonçalves torna titolare - Lo Sporting vive uno dei periodi più floridi della sua storia recente: con la vittoria contro lo Sturm Graz in Champions League è arrivato a 7 punti in classifica e dimostra di volersi giocare chiaramente la possibilità di arrivare tra le prime 8 ... (Infobetting.com)

E’ solo questione di credibilità. PIAZZA LIBERTA’ - puntata di sabato 26 ottobre 2024 - E’ solo questione di credibilità. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 26 ottobre 2024. Ospite di Armando Manocchia è il notaio Alessandro Matteucci (Imolaoggi.it)