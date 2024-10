“Ecco come Trump vuole trattare la stampa libera”: l’addio al Washington Post dopo il “bavaglio” di Bezos (Di sabato 26 ottobre 2024) Lettori che annullano l’abbonamento, giornalisti di punta della redazione indignati, mentre uno dei cronisti veterani della testata si è dimesso. Una scelta “facile”, ha detto, date le circostanze. Il Washington Post è in subbuglio dopo la decisione del proprietario Jeff Bezos di archiviare la tradizione della testata, ininterrotta dal 1976 (ad eccezione del 1988 nella sfida George HW Bush e Michael Dukakis, in cui non si espresse a favore di nessuno dei due), di sostenere il candidato democratico. La candidata, in questo caso. Il tutto a 12 giorni dall’Election Day del 5 novembre, ovvero dal giorno in cui gli americani decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ilfattoquotidiano.it - “Ecco come Trump vuole trattare la stampa libera”: l’addio al Washington Post dopo il “bavaglio” di Bezos Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lettori che annullano l’abbonamento, giornalisti di punta della redazione indignati, mentre uno dei cronisti veterani della testata si è dimesso. Una scelta “facile”, ha detto, date le circostanze. Ilè in subbugliola decisione del proprietario Jeffdi archiviare la tradizione della testata, ininterrotta dal 1976 (ad eccezione del 1988 nella sfida George HW Bush e Michael Dukakis, in cui non si espresse a favore di nessuno dei due), di sostenere il candidato democratico. La candidata, in questo caso. Il tutto a 12 giorni dall’Election Day del 5 novembre, ovvero dal giorno in cui gli americani decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca.

