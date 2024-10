Donna trovata senza vita al cimitero di Chieti, la testa era avvolta in una busta di plastica (Di sabato 26 ottobre 2024) Tragico ritrovamento questa pomeriggio presso al cimitero di Chieti, dove una Donna di 75 anni è stata trovata priva di vita nella cappella di famiglia. Il corpo è stato scoperto da alcuni visitatori del cimitero, che hanno immediatamente allertato le autorità.I carabinieri di Chieti sono Chietitoday.it - Donna trovata senza vita al cimitero di Chieti, la testa era avvolta in una busta di plastica Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tragico ritrovamento questa pomeriggio presso aldi, dove unadi 75 anni è statapriva dinella cappella di famiglia. Il corpo è stato scoperto da alcuni visitatori del, che hanno immediatamente allertato le autorità.I carabinieri disono

Sfilano il Rolex d’oro a una donna al cimitero di Forte dei Marmi : denunciati - FORTE DEI MARMI – Scippi di Rolex a Forte dei Marmi, altri due finiscono nella rete della Polizia. Denunciata una coppia ritenuta responsabile di un furto di Rolex a una signora di 75 anni. La donna, secondo quanto ricostruito dalle indagini, è ... (Corrieretoscano.it)

Campania - auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero : muore una donna - Tragico incidente stradale a Grottolella, nell’avellinese, dove una donna di 75 anni è deceduta mentre l’amica è rimasta gravemente ferita. Campania, auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero: muore una donna I fatti sono accaduti nel ... (Teleclubitalia.it)

Ieri in Campania : finisce con l’auto contro il muro del cimitero - donna muore in Irpinia - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 13 agosto 2024. Avellino – Era alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, una donna ha finito la sua corsa ... (Anteprima24.it)

Si schianta con l’auto contro il muro del cimitero : muore una donna - Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, una donna ha finto la sua corsa contro l’entrata del cimitero perdendo la vita. Il fatto è accaduto nel ... (Anteprima24.it)