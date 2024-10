Anteprima24.it - Derattizzazione al ‘Giannone’, due giorni di chiusura: topi all’interno della scuola?

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInterventi di disinfezione, disinfestazione eal Liceo Classico di Benevento. E’ la nota dell’Asl (due prot. del 18 e del 22 ottobre) che prevedeva l’intervento per le giornate di oggi con relativadi tutte le sedi del Liceoper la giornata odierna e per domani. Un intervento che si sarebbe reso necessario, il condizionale è d’obbligo, per la presenza di ratti in uno dei plessi (Istituto Calandra al V piano). La dirigente Teresa De Vito non ha confermato. Il giorno 28 ottobre le lezioni riprenderanno come da calendario. L'articoloal, duedi? proviene da Anteprima24.it.