Ilfattoquotidiano.it - Denise Pipitone, il padre legale chiede la riapertura delle indagini: “C’è segreto istruttorio, non posso rivelare le novità”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Uno scenario nuovo per: è ciò che si può ipotizzare dalla richiesta disul caso della bambina siciliana di quasi quattro anni, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre giocava davanti la casa della nonna materna. La richiestaA fare istanza diè Tony, ildella bambina nata da una relazione tra la madre Piera Maggio e Pietro Pulizzi. A vederla per l’ultima volta, quel mattino, fu la zia Giacoma, sorella della madre.scomparve dal marciapiede davanti casa dopo che il fratellino che la sorvegliava era appena rientrato in casa per pranzare, poco prima di mezzogiorno. Il suo fu un rapidissimo rapimento da parte di chi, con tutta probabilità, sapeva dove trovare la bambina quel giorno.