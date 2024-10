Gaeta.it - Cyber sicurezza: la necessità di adattare le normative per contrastare gli hackers

(Di sabato 26 ottobre 2024) Negli ultimi anni, la crescita esponenziale delle tecnologie digitali ha portato a una parallela evoluzione delle minacce informatiche, con i malintenzionati che sembrano sempre un passo avanti rispetto agli istituti di governo. In questo contesto, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sollevato questioni cruciali riguardo alladi rinnovare leesistenti per fronteggiare attacchi sempre più sofisticati, come quello recente ai danni del Cremlino, emerso durante il CasaCorriere festival. L'allerta del ministro: malintenzionati avanti rispetto gli stati Nel corso di un'intervista, Carlo Nordio ha messo in evidenza la pericolosa distanza fra la capacità innovativa degli hacker e le misure dimesse in atto dagli Stati.