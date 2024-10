Anteprima24.it - Ciclista investito da un’auto, 45enne in gravi condizioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTarda serata di ieri, a Mirabella Eclano, undel luogo, in bicicletta, è statodavettura condotta da un giovane di Bonito. Sul posto immediatamente intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e personale sanitario del 118. Ilè stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avellino in codice rosso, mentre il conducente del veicolo trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino. Accertamenti in corso L'articolodainproviene da Anteprima24.it.