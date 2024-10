Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Sudtirol: le probabili formazioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in cerca di identità e che si trovano in una posizione di classifica che non rispecchia le loro ambizioni.vssi giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono in piena zona playout, ma ad una sola lunghezza dalla quota salvezza. La squadra di Caserta ha avuto fin quì il grosso limite dei pareggi, ben sei su nove gare. Necessario dunque un cambio di rotta. Gli altoatesini occupano il nono posto, poco fuori dai playoff. Finora il rendimento è stato molto altalenante con 4 vittorie e 5 sconfitte. La squadra di Valente è alla ricerca di quella continuità necessaria per inserirsi definitivamente in zona playoff.